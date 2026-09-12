După un sezon cu 15 goluri și 5 pase decisive la CFR Cluj, dar și un start al noii stagiuni foarte bun, Andrei Cordea a intrat pe radarul Universității Craiova, care a încercat să îl aducă chiar în ultima zi a ferestrei de transferuri.

Andrei Cordea dezvăluie în premieră de ce nu a mai ajuns la Universitatea Craiova

Până la urmă, Cordea nu a mai ajuns la Craiova din cauza întârzierilor de la negocieri. Despre acest subiect a vorbit chiar fotbalistul lui CFR Cluj, după eșecul suferit contra lui Sepsi, scor 1-3.

"Nu m-am înțeles și atât. Le mulțumesc pentru interes, le doresc succes în Europa. Este o echipă puternică, iar suporterii Craiovei fac mereu o atmosferă foarte frumoasă și le doresc succes pe mai departe.

(n.r - întrebat dacă impresarul i-a blocat transferul, așa cum s-a scris) Nu există! Impresarul meu e familia mea, nu s-a pus problema de așa ceva. Pur și simplu au ajuns prea târziu. La 23:30 se vorbea despre sume și nu ne-am înțeles. Sunt la CFR, mă simt bine și dau totul pentru acest club. Mă simt bine cu colegii, cu suporterii CFR-ului, de asta dau 100%. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla. Nu era neapărat să plec de la CFR. Poate clubul avea nevoie de bani și poate trebuia să plec, dar sunt fericit aici, voi rămâne în continuare", a spus Andrei Cordea.

Cordea, după Sepsi - CFR Cluj 3-1: "Parcă am fost grei"

Cordea s-a arătat foarte dezamăgit de eșecul suferit de CFR Cluj pe terenul lui Sepsi, spunând că nu înțelege de ce echipa a arătat atât de modest.

"Cei de la Sepsi meritau victoria. Parcă am fost grei, nu am reușit să câștigăm duelurile și cred că este un scor meritat. Nu înțeleg de ce am căzut așa. O să discutăm să vedem ce s-a întâmplat. Și meciul trecut a fost la fel, când am căzut la fel. Nu e normal și nu sunt mulțumit deloc de ceea ce am jucat azi. Sper să ne punem la punct la următorul meci.

Sunt dezamăgit de rezultatul de azi. Va urma și pauza pentru națională, iar atunci se vor putea integra jucătorii noi", a mai spus Cordea.