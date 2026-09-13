Condusă din minutul 12, după golul lui Mihai Roman, Rapid a reușit să întoarcă scorul după pauză. Un autogol al lui Jurhar provocat de Kamara și reușita lui Kramer după cornerul executat de Moruțan au adus toate cele trei puncte pentru echipa lui Daniel Pancu.

Pancu, exasperat de ratările celor de la Rapid: "S-ar putea să devină o problemă asta"

După meci, Daniel Pancu s-a declarat epuizat din cauza numeroaselor ratări ale jucătorilor săi și a recunoscut că se teme că această problemă ar putea persista.

"Sunt destul de epuizat. Cred că avem 10 ocazii clare la fiecare meci, inclusiv la meciul cu Dinamo, când am dominat clar liderul campionatului. Sunt puțin îngrijorat că dăm puține goluri. Suntem în etapa a noua, ar fi trebuit să dăm cel puțin 20 de goluri. Nu suntem omogeni, dar aavem valoare mare pentru că avem multe ocazii. S-ar putea să devină o problemă asta pentru că sunt 9 etape. Dacă erau 3-4 etape și nu marcam, spuneai că vom marca la următorul, dar deja sunt 9 plus unul de Cupă cu Timișoara.

Avem atacuri în superiorități numerice de când a început campionatul. Lucrăm aceste lucruri, dar la ultima pasă suferim mult. Poate e vorba de presiunea mare, dar dacă vrem să realizăm ceva, trebuie să rezistăm sub presiunea publicului, a antrenorului.

Sunt multe lucruri fantastice în astea nouă etape, doar că la superiorități, la decizii și la numărul de goluri stăm... nu slab, dar devine o problemă pentru mine. Sper să mă înșel.

Am comis-o cu Dinamo și de atunci schimbările sunt toate bune la fiecare meci. O greșeală pe sezon cred că e de ajuns.

Echipa luptă, crede și mingea intră în poartă. Atunci când credem toți, și universul lucrează pentru noi. E un mare plus pentru echipă să aibă fundași care marchează goluri. Stăm foarte bine la capitolul ăsta. Mai avem doi jucători pe bancă care stau bine la capitolul ăsta - Sinyan și Ciobotariu. E o poziție la care suntem foarte bine acoperiți. Toți patru pot marca goluri decisive", a spus Pancu.

Pancu avertizează: "Suntem la fotbal, se poate ajunge și în play-out"

Antrenorul de la Rapid a spus din nou când crede că echipa sa va fi omogenă și la capacitate maximă, lansând și un avertisment: "Februarie-martie. Poate că noi vom termina în primele 3 prima parte de 10 etape. E o etapă a cunoașterii reciproce, a experimentelor. După care, vom încerca să ne stabilizăm la o formulă cât de cât ideală. Iar după să ne consolidăm și să atacăm cea mai importantă parte - play-off-ul sau, cine știe, play-out-ul. Suntem la fotbal, se poate ajunge și în play-out".

Pancu a confirmat și amicalul pe care Rapid urmează să îl dispute cu Genoa, celălalt club finanțat de Dan Șucu: "E foarte benefic. Am jucat în pregătire cu Slovan Liberec, care ne-a călărit. Mi-aș fi dorit încă 5 jocuri cu ei. La fel aș vrea să jucăm în fiecare zi cu Genoa".

În final, Pancu a explicat de ce și-a schimbat ținuta la pauză: "M-am pătat cu ceva la pauză. Am spart niște lucruri prin vestiar și m-am pătat pe pantaloni".

Rapid are 18 puncte după primele 9 etape și ocupă locul 2, la două lungimi în spatele liderului Dinamo.

În runda următoare, ultima de dinaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale, Rapid va primi vizita lui FC Argeș, vineri, de la ora 21:00.