Charalambous și Pintilii răsuflă ușurați! Levadiakos, primul punct din acest sezon

Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Echipa lui Charalambous și Pintilii rămâne fără goluri marcate, însă reușește, totuși, să obțină primul punct în acest sezon.

Octavian Popescu abia a ajuns în Grecia și, evident, nu a jucat contra lui Levadiakos. În schimb, foștii săi colegi de la FCSB, Alexandru Pantea și Adrian Șut au fost titulari, în timp ce Juan Bauza a intrat în minutul 69.

Adrian Șut a primit nota 6.9 din partea statisticienilor de la Sofascore, în timp ce Alexandru Pantea a fost notat cu 6.6.

Octavian Popescu, împrumutat la Levadiakos

Octavian Popescu a fost împrumutat la Levadiakos până la finalul acestui sezon și va evolua sub comanda lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii.

„Sunt motivat să ajung înapoi în top şi sper să revin la echipa naţională. Sper să mă ajute (n.r. Charalambous şi Pintilii) şi eu să îi ajut la rândul meu. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace şi cred că din asta îţi câştigi încrederea.

Nu ştiam nimic şi am întrebat dacă plec sau nu, că trebuia să îmi fac bagajul. Eu am zis normal, pentru că vreau să joc.

Nu îmi pare rău că plec, le doresc mult succes şi sper ca la finalul campionatului să iasă câştigători”, a declarat Popescu pe aeroport.