Cote la pariuri pentru noul antrenor de la FCSB: cine e favorit si ce cote au Gigi Becali, Zidane si Mourinho :)

O casa de pariuri a facut cotele pentru subiectul momentului in fotbalul romanesc - cine va fi noul antrenor de la FCSB?

Dan Alexa e favorit la pariuri in cursa pentru banca tehnica de la FCSB, cu cota 2.30.

Alexa este urmat de Mihai Teja (2.40) si de Marius Sumudica (4.75).

Site-ul de pariuri winner.ro s-a tinut de glume si a introdus in oferta cateva variante amuzante. Gigi Becali are cota 500 sa se numeasca singur antrenor la FCSB, iar Zidane si Mourinho sunt si ei in carti, cu cota 900.