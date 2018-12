Rooney il face PRAF pe Mourinho: "Pana si femeile de la bucatarie erau nefericite!" Mesajul golgheterului

Jose Mourinho a fost demis inainte de Craciun.

Adus de United sa resusciteze gigantul adormit al Angliei, Jose Mourinho a sfarsit prina fi urat de toata lumea din club. Chiar si femeile de la bucatarie era nefericite in domnia portughezului, a dezvaluit Wayne Rooney, care a tinut tot timpul legatura cu fostii sai colegi, chiar daca a fost indepartat din club chiar de Mourinho.

"Sunt sigur ca si Ed Woodward (n.r. patronul lui Manchester) credea la fel ca toata lumea din club. Nici bucataresele si nici restul angajatilor nu erau fericiti. Pentru a avea succes in fotbal trebuie ca totul sa fie in ordine si sa poti fi fericit.

Acum jucatorii zambesc din nou. Este o miscare buna facuta de club. Va fi fascinant sa vedem cu Ole Gunnar va face echipa si cum vor evolua jucatorii", a declarat Wayne Rooney la BT Sport.

Rooney e cel mai mare marcator din istoria clubului, insa Jose Mourinho l-a tinut pe banca in primul sezon al portughezului pe banca lui Manchester. Rooney a revenit la Everton pentru un sezon, iar apoi a plecat in America. La DC United, Rooney a fost golgheter si a ajutat echipa sa se califice in playoff.

"Ai reveni la United daca esti chemat?" a fost intrebarea care l-a blocat pe Rooney. "Abia mi-am mutat copiii la scoala in Washington, nu ar fi corect fata de ei", a spus atacantul.

In locul lui Mourinho a fost numit antrenor interimar pana in vara norvegianul Ole Gunnar Solskjaer, fostul mare atacant al lui United. "Am primit un mesaj de la Rooney cum am semnat, m-a ajutat mult ce mi-a scris el". Rooney a recunoscut ca i-a transmis lui Solskjaer ca jucatorii sunt nefericiti din cauza stilului defensiv impus de Jose Mourinho.