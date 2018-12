I-a spus DA lui Becali, dar mutarea inca nu este realizata! Ce spune Alexa despre negocierile cu FCSB

Dan Alexa e unul dintre alesii pentru inlocuirea lui Nicolae Dica.

Dica a fost demis de la FCSB dupa infrangerea cu CFR Cluj, iar Dan Alexa poate fi mutarea surprinzatoare a lui Becali. Antrenorul si-a dat acceptul pentru a prelua vicecampioana, insa mutarea nu este realizata. Becali vrea sa vorbeasca si cu Teja sii asteapta si un semn din partea lui Dan Petrescu, fostul campion cu CFR in sezonul trecut.

Alexa spune ca va afla si el dupa Sarbatori daca va ajunge la FCSB.



"Nu este niciun secret ca m-am vazut cu domnul Becali. Am discutat cateva ore despre fotbal, dar si despre viata. I-am spus ce imi doresc, iar el mi-a transmis ce vrea de la mine. Nimic altceva. Vom vedea dupa Sarbatori ce se va intampla. Inca nu am stabilit nimic. O sa vedem in cateva zile", a declarat Dan Alexa in Gazeta Sporturilor.

Alexa a promovat cu Dunarea Calarasi, echipa aflata pe locul 12 in Liga 1 in acest moment. Alexa se teme de reactia fanilor FCSB din cauza trecutului la Dinamo si Rapid.

Ca antrenor, Alexa a mai trecut pe la Poli timisoara, Rapid, ASA Targu Mures si Chiajna.

Pe Alexa, Reghecampf si Anamaria Prodan il recomanda la FCSB. "Face parte din familia noastra. Imi este un prieten foarte apropiat, foarte drag. Este un antrenor tanar, s-a impus prin seriozitate si cred ca este o sansa foarte mare pentru el sa ajunga la Steaua", a spus Laurentiu Reghecampf.