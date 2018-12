Asta e echipa care l-a facut sa uite de FCSB? Reghecampf, negocieri secrete cu un club din Europa

Laurentiu Reghecampf a refuzat orice discutie cu Gigi Becali pentru revenirea la FCSB, pe motiv ca are cateva oferte mult mai atractive.

Laurentiu Reghecampf nu a luat in calcul posibilitatea intoarcerii la FCSB, dar nici la arabi nu mai vrea sa mearga. Conform Digisport, Reghecampf ar fi in discutii cu Sparta Praga, echipa romanilor Stanciu, Chipciu, Nita si Vatajelu.

Actualul antrenor al Spartei, Zdenek Scasny, ar putea fi demis in perioada urmatoare, iar Laurentiu Reghecampf este pe lista de posibili inlocuitori.

Ana Maria Prodan are o relatie apropiata cu conducerea clubului, iar Digisport anunta ca Reghe ar fi mers deja la discutii, impreuna cu sotia care ii este si impresar.

Laurentiu Reghecampf a spus ca nu ia in calcul revenirea la FCSB, pentru ca are doua oferte mult mai atractive.

"Am alte ganduri in momentul de fata, pot sa ma indrept inspre Emirate sau, probabil, Germania", a spus Reghe la Digisport.

Laurentiu Reghecampf a declarat in mai multe randuri ca isi doreste sa faca la un moment dat pasul in fotbalul din vestul Europei, dupa cativa ani buni petrecuti in zona araba.