Man United nu are jucatori in clasament, Liverpool si City domina clar! TOP 10 cei mai buni jucatori din Premier League in 2018, conform Sky Sports

Englezii au alcatuit topul celor mai buni jucatori in anul calendaristic 2018.

Mohamed Salah a fost cel mai bun jucator din Premier League in acest an, scrie Sky Sports. Jucatorul celor de la FC Liverpool, clasat pe locul 6 la Balonul de Aur, a reusit nu mai putin de 26 de goluri in 33 de aparitii in acest an, plus alte 10 assist-uri. Salah este golgheterul absolut pe acest an in campionatul englez, cu 3 mai mult decat urmatorul clasat.

Urmatorul in top este starul lui Chelsea, Eden Hazard, jucatorul cu cele mai multe driblinguri in Premier League - a realizat 136 de driblinguri in 2018, in timp ce niciun alt jucator nu a depasit 100! Raheem Sterling este primul jucator al campioanei Manchester City prezent in top.

Liverpool si Manchester City au cate 3 jucatori in top, in timp ce Arsenal, Chelsea, Tottenham si Crystal Palace au cate un jucator.

Surprinde absenta din top a lui Kevin De Bruyne. Belgianul a fost un candidat important pentru trofeul dat celui mai bun jucator din Premier League in sezonul trecut, insa accidentarea care l-a tinut departe de gazon in ultimele luni l-a costat prezenta in topul Sky Sports.

Iata topul celor mai buni jucatori din Premier League in 2018:

10. Wilfried Zaha

9. Pierre-Emerick Aubameyang

8. James Milner

7. Kun Aguero

6. Ederson

5. Virgil Van Dijk

4. Harry Kane

3. Raheem Sterling

2. Eden Hazard

1. Mohamed Salah