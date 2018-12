Lovitura grea pentru FCSB! Jucatorul dorit de Becali poate prinde un transfer URIAS: "Borussia Dortmund e cea mai insistenta!"

Agentul jucatorului a dezvaluit ca liderul din Bundesliga se intereseaza de unul dintre cei mai talentati jucatori din Liga 1!

Gigi Becali a anuntat dupa partida cu CFR Cluj ca vrea sa faca numai putin de 6 transferuri in aceasta iarna. Darius Olaru este una dintre tintele mai vechi ale FCSB-ului. Insa internationalul roman de tineret este curtat de mai multe echipe importante. Agentul sau a dezvaluit ca in afara lui FCSB, Olaru este dorit si de Dinamo Kiev si Borussia Dortmund.



"Olaru poate fi mina de aur a Gazului. Nu doar FCSB este interesata de jucator. Mai sunt alte trei formatii. Despre Dinamo Kiev, care l-a urmarit la ultimele meciuri, s-a scris in mai multe rânduri.



Ceea ce este cu adevarat de semnalat este interesul crescut al celor de la Borussia Dortmund pentru Olaru. Iar eu imi asum suta la suta ceea ce va spun. Dintre toate echipele care-l urmaresc pe Darius, cei de la Dortmund, care incearca mereu sa aduca tineri de mare valoare, sunt cei mai insistenti!" a spus agentul Arcadie Zaporojanu pentru Fanatik.

In afara lui Olaru, FCSB mai este interesata de la Gaz Metan de Fortes si Iulian Cristea.