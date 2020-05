Cote actualizate pentru castigarea titlului in Liga 1! Cine este principala contracandidata pentru favorita CFR Cluj

Liga 1 revine in weekend-ul 13-14 iunie si bookmakerii au publicat noile cote pentru un triumf in acest sezon.

Echipa antrenata de Dan Petrescu, CFR Cluj, este marea favorita a caselor de pariuri pentru un nou triumf in Liga 1. Ar fi al treilea titlu consecutiv pentru echipa din Gruia, care a primit o cota de 1.45.

Principala contracandidata este FCSB, cu o cota de 4.50, urmata de Universitatea Craiova, care a primit cota 7.

Cotele caselor de pariuri pentru un triumf in Liga 1:

CFR Cluj - 1.45

FCSB - 4.50

Universitatea Craiova - 7.00

Botosani - 60.00

Astra Giurgiu - 60.00

Gaz Metan - 100.00

VAR in Liga 1, din 2021

Kyros Vassaras, presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din Romania, a anuntat ca tehnologia de video arbitraj va putea fi folosita in Liga 1, in cel mai bun caz, in play-off-ul din sezonul viitor:

"Decizia trebuie luata de toti cei care sunt implicati in acest proces. LPF si FRF trebuie sa ia decizia. Din momentul in care se va lua decizia de a implementa VAR si tot ceea ce tine de acest lucru, arbitrii vor fi gata in opt luni.

Daca decizia se va lua in iunie banuiesc ca vom putea vorbi despre niste meciuri din sezonul viitor, din a doua parte a campionatului viitor, meciuri din play-off.

Arbitrii au nevoie de cel putin opt luni din momentul in care vom vedea semnaturile pe contract", a spus Vassaras pentru PRO TV.