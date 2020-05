Un fost jucator de la CFR Cluj s-a indrgostit de Romania: "Vreau sa ma intorc, am fost foarte fericit aici!" Ce spune despre experienta din Liga 1 

Mario Felgueiras, fotbalistul care a inchis poarta CFR-ului pe Old Trafford vrea sa se intoarca in Romania.

Ajuns la varsta de 33 de ani, acesta a marturist ca vrea sa se intoarca ca turist. Felgueiras se numara printre cei mai buni jucatori straini care au evoluat in Liga 1. In anul 2011 FC Brasov l-a imprumutat la Braga, iar dupa doar un sezon CFR il cumpara definitiv.

El a aparat pentru "feroviari" 3 sezoane, dupa care s-a transferat in Turcia, la Konyaspor.

Portughezul a renuntat la fotbal din cauza unei accidentari, iar acum vrea sa se intoarca a Romania pentru a vizita mai multe orase si pentru a lua din nou legatura cu fostii prieteni.

"Vreau sa ma intorc si sa vizitez Brasovul, şi Cluj, şi Bucuresti, am fost foarte fericit. Sunt 100% ca daca nu mergeam in Romania, nu eram atat de fericit in cariera mea. M-am simtit chiar respectat si chiar nu uit persoanele care m-au ajutat in viata mea. Din momentul acela, cand m-am oferit sa plec de la Cluj, atunci m-am gandit ca e cea mai buna decizie pe care o puteam lua. Am fost capitanul echipei si stii foarte bine ca au fost probleme mari in vestiar", a declarat Mario Felgueiras pentru TelekomSport.

Problemele medicale l-au determinat sa renunte la fotbal destul de devreme, la varsta de 32 de ani. In prezent el locuieste in Braga, s-a apucat de facultate si are propria lui afacere.

Intrebat la ce facultate este, acesta a declarat ca face facultatea de tehnologie si ca ii este destul de dificil sa fie student la aceasta varsta.

"Cu varsta asta, sunt inca tanar, dar cand aveam 18 ani era mai usor. Si acum sunt cu colegi care stau cu mine, dar au 18-19 ani si e mai complicat. Eu nu am timp sa stau acolo cu ei. De exemplu, avem ceva de facut la o disciplina pe care o avem si avem un document care trebuie facut in grup. Si atunci imi scriu ca maine mergem la cafea acolo. Dar eu nu am timp sa stau la cafea sa fac documente si stau acolo 3-4 ore acolo. Nu am timp si e foarte greu pentru mine de gestionat. Vreau pe urma sa termin si un master. Deci in 6-7 ani", a povestit Felgueiras.