Un jucator din Liga 1 SOCHEAZA cu ultima declaratie: "Eram dispus sa nu mai fac parte din echipa!" Motivul pentru care a spus asta

Oficialii din Liga 1 au decis ca vor incerca sa reia competitia.

In prima faza, masurile luate pentru a reporni liga au fost mult prea stricte. Jucatorii erau nevoiti sa ramana intr-un cantonament prelungit si nu aveau voie sa mearga afara nici dupa cele 14 zile de izolare.

Dupa interventia LPF, regulamentul a fost schimbat, iar jucatorii si staff-ul vor avea voie sa mearga acasa dupa ce vor fi testati de 3 ori pentru COVID-19. De asemenea, ei vor semna o declaratie pe propria raspundere.

Cea mai vehementa reactie a avut-o Cosmin Frasineascu, jucatorul lui Poli Iasi. El a declarat ca ar fi refuzat sa stea in cantonament si ca si-ar fi asumat aceasta decizie.

"Rasuflam usurati pentru ca de cand a inceput aceasta pandemie, de la deplasarea de la Constanta am stat numai acasa. Si chiar vorbeam acum, in cantonament, cu colegii ca toata lumea a respectat si eram destul de dezamagiti ca ne conformam tuturor reglementarilor, dar totusi nu se gandea nimeni la noi si eram destul de frustrati. Ma bucur ca nu o sa trebuiasca sa stam in cantonament si putem sa ne concentram doar la fotbal. Am fost foarte revoltat in conditiile in care te uiti la TV, totul se deschide, toata lumea este libera si noi suntem privati de libertate. A fost foarte frustrant, vestea nu a primit-o niciun coleg bine, inclusiv am vorbit si cu colegi din Liga 1 si toata lumea era revoltata, toate echipele erau revoltate de aceasta decizie", a declarat capitanul lui Poli Iasi pentru TelekomSport.

"Eu luasem o decizie, daca era sa raman in cantonament eu decideam sa nu stau si ma confirmam tuturor, inclusiv sa nu mai fac parte din echipa. Eu nu mai intram in cantonament, era o decizie pe care mi-o asumam. Nu accept sa fiu calcat in picioare", a declarat Cosmin Frasinescu.

Toate echipele din Liga 1 au inceput antrenamentele in grupuri mici si testarea jucatorilor, cel mai probabil competitia va fi reluata dupa 13 iunie.