Cosmin Contra a vorbit despre masurile care sunt luate in Liga 1 in vederea reluarii campionatului! Ce a spus fostul selectioner

Romania si Spania sunt unele dintre tarile care incearca sa reporneasca fotbalul dupa pauza cauzata de coronavirus.

Daca protocolul si regulile stricte au cauzat neplaceri in Romania, fostul antrenor de la Dinamo este de parere ca spaniolii vor intampina probleme mult mai dificile decat noi.

In prima faza jucatorii din Liga 1 trebuiau sa stea in cantonament izolati si dupa data de 1 iunie. De asemenea, nu le era permis sa merga pe strada. LPF a incercat sa mai reduca din aceste masuri care au fost considerate mult pre stricte. Dupa ce oficialii din Liga 1 s-au consultat, ei au renuntat la aceasta conditie, iar fotbalistii vor putea merge acasa.

Totusi, Cosmin Contra a declarat ca in La Liga masurile vor fi mult mai dure.

"Fiecare tara cred ca ia masurile pe care le considera necesare pentru a face lucrurile bine. Nu cred ca se iau decizii pentru a face lururile sa nu functioneze. Eu vad ce se intampla in Spania si depinzand de faza in care esti, te lasa sa faci antrenament cu mai multe persoane in acelasi moment sau nu. Probabil cand se va relua campionatul (n.r în Spania) se vor cere trei zile de stat in cantonament, in acelasi hotel, cu masuri de siguranta marite. Fiecare tara are un protocol pe care il executa si cred ca nimeni nu incearca sa ia decizii pentru a nu fi bine", a declarat Cosmin Contra pentru AntenSport.

Liga 1 si La Liga se vor realua cel mai probabil dupa jumatatea lunii iunie. Atat in Romania cat si in Spania meciurile vor fi jucate fara spectatori.