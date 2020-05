Asa l-a castigat pe Becali! Anuntul facut de un patron din Liga 1: "Am tinut cu FCSB din alte motive! Am interese financiare" 

Patronul lui Botosani, Valeriu Iftime si-a explicat motivele pentru care sustine FCSB in Liga 1.

Iftime a recunoscut ca isi doreste ca FCSB sa castige titlul in Liga 1, desi echipa sa se lupta cu ros-albastrii in play-off. Unul dintre motivele invocate de omul de afaceri consta in faptul ca mai multi jucatori de la Botosani evolueaza la echipa lui Becali si astfel, ar incasa bani din meciurile din cupele europene.

"Eu am tinut cumva cu FCSB din alte motive. Ca istoria mea, candva tineam cu Steaua, cand eram micut, ca am si niste interese financiare, daca ei joaca in Europa League sau Champions League trebuie sa-mi dea niste bani domnul Becali.

Tin la echipa asta mai tanara, mi se par mai frumosi, mai altfel decat fotbalul pe care il face Dan Petrescu, pragmatic si la rezultatul care intotdeauna i-a convenit", a declarat Valeriu Iftime pentru Telekom Sport.