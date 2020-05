BREAKING NEWS | Cand ar putea fi implementata tehnologia VAR in Liga 1: "Arbitrii au nevoie de cel putin 8 luni de pregatire" Anuntul presedintelui CCA

Tehnologia VAR ar fi trebuit implementata in Liga 1 din sezonul 2020 - 2021, insa acest lucru ar putea fi amanat.

Kyros Vassaras, presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din Romania, spune ca in cel mai bun caz Liga 1 ar putea beneficia de var in sezonul urmator doar in meciurile de play-off.

Contractul pentru implementarea VAR in Liga 1 nu a fost inca semnat, iar din momentul in care se va semna, arbitrii vor avea nevoie de cel putin 8 luni de pregatire pentru a se pune la punct cu tehnologia.

"Avem sedinte legate de VAR si implementarea acestuia. Vom continua sa facem sedintele de pregatire si apoi vom astepta decizia.

Decizia trebuie luata de toti cei care sunt implicati in acest proces. LPF si FRF trebuie sa ia decizia. Din momentul in care se va lua decizia de a implementa VAR si tot ceea ce tine de acest lucru, arbitrii vor fi gata in opt luni.

Daca decizia se va lua in iunie banuiesc ca vom putea vorbi despre niste meciuri din sezonul viitor, din a doua parte a campionatului viitor, meciuri din play-off.

Arbitrii au nevoie de cel putin opt luni din momentul in care vom vedea semnaturile pe contract", a spus presedintele CCA pentru PRO TV.

Kyros Vassaras: "Cred ca VAR va minimaliza mult discutiile"

Presedintele CCA spune ca odata cu implementarea tehnologiei de video arbitraj in Liga 1, discutiile despre fazele controversate se vor reduce consistent:

"Cred ca var va minimaliza mult discutiile. Nu va rezolva 100% problemele de arbitraj, dar daca ma duc si eu ca arbitru, daca iau sase decizii proaste, cred ca cinci dintre acestea vor fi rezolvate cu VAR", a mai spus Kyros Vassaras.