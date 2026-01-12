Jurnalistul va modera emisiunea alături de Cătălin Oprișan, iar invitații serii sunt Ciprian Marica și Florin Gardoș, doi foști internaționali importanți ai României.



Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 00:45, pe Pro TV și VOYO



Florin Gardoș, fost fundaș la FCSB, Southampton și Universitatea Craiova, are 14 selecții la echipa națională și va comenta subiectele fierbinți ale momentului din postura unui fost apărător cu experiență la nivel înalt.



De cealaltă parte, Ciprian Marica, unul dintre cei mai cunoscuți atacanți ai generației sale, cu 72 de selecții la prima reprezentativă, a evoluat de-a lungul carierei la cluburi precum Dinamo, Șahtior Donețk, VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe, Konyaspor și FCSB.



Cei patru vor analiza cele mai importante evenimente din fotbalul românesc și internațional, declarațiile săptămânii, arbitrajele controversate și subiectele fierbinți din fotbalul intern, cât și internațional.



„Fața la joc” este difuzată în fiecare luni pe Pro TV și VOYO, iar Costin Ștucan mai prezintă și emisiunea „Play On Sport”, disponibilă exclusiv pe platforma VOYO.

