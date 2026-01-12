După cinci ani și jumătate la FCSB, Adrian Șut a reușit „evadarea“, în această iarnă. Transferul la Al-Ain, pentru 1,4 milioane de euro, a devenit mutarea care i-a oferit mijlocașului o nouă motivație. Din toate punctele de vedere!

În primul rând, ajungând la una dintre cele mai bogate echipe din Orientul Mijlociu, Șut își va asigura liniștea financiară. Iar sportiv, transferul în Emirate i-a oferit o nouă provocare, după anii petrecuți, la FCSB unde, în mod cert, intervenise și uzura.

Faptul că Șut e încântat de noua sa aventură fotbalistică e evident, când vedem cum a vorbit mijlocașul, în momentul prezentării sale. Iar astăzi, românul a primit „botezul“ noilor săi colegi cu zâmbetul pe buze.

Adrian Șut, luat la palme la Al-Ain

Pe imaginile prezentate aici, se poate vedea cum noul star al celor de la Al-Ain e întâmpinat pe terenul de antrenament de jucătorii „violeților“. Aceștia au format un tunel prin care a fost nevoit să treacă Șut, în timp ce era luat... la palme!

Atmosfera bună din cadrul lotului reflectă poziția echipei din clasament. După 12 etape, Al-Ain e lider în Emirate, având un avans de patru puncte față de Al-Wahda, ocupanta locului 2. De remarcat că debutul lui Șut, la Al-Ain, se va produce chiar în partida următoare, cu Al-Wahda, programată pentru 17 ianuarie.

