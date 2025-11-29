Premier League se vede în exclusivitate pe aplicația VOYO.

Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă în luna ianuarie într-un meci din Europa League. Fundașul central român a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a avut nevoie de operație.

La aproape 11 luni de când nu a mai jucat un meci oficial, revenirea lui pe gazon se apropie, dar poziția lui la Tottenham este o incertitudine.



Costel Pantilimon l-a sfătuit pe Radu Drăgușin să nu plece din Premier League



Costel Pantilimon a vorbit în emisiunea Play on Sport de pe VOYO despre situația complicată a lui Radu Drăgușin de la Tottenham, care are concurență acerbă la formația antrenată de Thomas Frank. Fundașul central român este pe același post cu Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso.

Fostul portar al naționalei României a analizat posibilitatea ca Drăgușin să plece de la Tottenham sau chiar din cea mai bună ligă din lume și l-a sfătuit pe jucătorul de 23 de ani să nu părăsească Premier League.

