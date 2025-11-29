- Premier League se vede în exclusivitate pe aplicația VOYO.
Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă în luna ianuarie într-un meci din Europa League. Fundașul central român a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a avut nevoie de operație.
La aproape 11 luni de când nu a mai jucat un meci oficial, revenirea lui pe gazon se apropie, dar poziția lui la Tottenham este o incertitudine.
Costel Pantilimon l-a sfătuit pe Radu Drăgușin să nu plece din Premier League
Costel Pantilimon a vorbit în emisiunea Play on Sport de pe VOYO despre situația complicată a lui Radu Drăgușin de la Tottenham, care are concurență acerbă la formația antrenată de Thomas Frank. Fundașul central român este pe același post cu Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso.
Fostul portar al naționalei României a analizat posibilitatea ca Drăgușin să plece de la Tottenham sau chiar din cea mai bună ligă din lume și l-a sfătuit pe jucătorul de 23 de ani să nu părăsească Premier League.
„E ciudat că tu l-ai avut accidentat o perioadă destul de lungă și tu să îl dai în altă parte și să aibă grijă de el îmi vine greu să cred. Nu știu dacă poți să îl dai în Premier League cu genul ăsta de ofertă.
(n.r. Dacă îi zice că are granata un număr de minute la Brentford, ce faci în momentul ăla?) Dacă e așa cum o spui tu, te duci, dar nu cred că e așa. Nu știu cine îți garantează în Premier League că o să joci meci de meci.
Pentru asta se prestează (n.r. pentru un campionat mare) adică nu te duci în Turcia în momentul de față, adică știu de la Florin Andone care a făcut aceeași greșeală, după accidentare s-a dus în Turcia, da, te duci la Galatasaray, dar pentru altă formație nu are sens să lași Premier League”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate la Play on Sport.
Fundașul central are 37 de meciuri jucate în tricoul lui Tottenham, de la transferul la formația londoneză din ianuarie 2024.
Radu Drăgușin este cotat la 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.