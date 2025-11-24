Costin Ștucan revine în această noapte cu o ediție specială a emisiunii „Fața la joc”, difuzată în direct pe Pro TV și VOYO, începând cu miezul nopții.

Alături de el va fi Cătălin Oprișan, iar invitații serii sunt Ciprian Marica și Costel Pantilimon, doi dintre foștii internaționali importanți ai României.

Marica, Oprișan și Pantilimon, invitați în această seară la „Fața la joc”

Ciprian Marica are 72 de selecții la echipa națională și a marcat nici mai mult, nici mai puțin de 25 de goluri pentru România. Fostul atacant a evoluat de-a lungul carierei la cluburi puternice, precum Dinamo, Șahtior Donețk, Stuttgart, Schalke 04, Getafe, Konyaspor și FCSB.

De cealaltă parte, Costel Pantilimon, portarul de 2,03 metri, are 27 de selecții la națională și o carieră solidă în fotbalul britanic, unde a apărat pentru Manchester City, Sunderland, Watford, Nottingham Forest, dar și pentru Deportivo La Coruna.

În ediția de astăzi, cei patru vor analiza cele mai importante momente din Superliga, fazele controversate de arbitraj, declarațiile fierbinți ale săptămânii și forma echipelor înainte de următoarea etapă. Nu vor lipsi nici discuțiile despre evoluțiile jucătorilor români din străinătate.

„Fața la joc” este difuzată în fiecare luni pe Pro TV și VOYO, iar Costin Ștucan prezintă și „Play On Sport”, exclusiv pe VOYO.

