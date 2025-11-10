Mirel Rădoi (44 de ani) demontează zicala potrivit căreia așchia nu sare departe de trunchi. Pentru că, deși e „copilul de suflet“ al lui Cosmin Olăroiu (56 de ani) și a „furat“ meserie de la acesta, fostul mijlocaș n-a preluat și o mare calitate a lui Oli: diplomația!

Cosmin Olăroiu a reușit să lucreze în țară cu un conducător „imposibil“, în persoana lui Gigi Becali. Cât timp a fost la FCSB, Oli l-a ținut pe patronul roș-albaștrilor sub control. Pe scurt: asculta de el și făcea ce voia. Dar Olăroiu a avut această abilitate, de a „naviga“ prin „ape tulburi“, fără să părăsească primul „corabia“.

Rădoi, în schimb, fix asta a făcut, la mai toate echipele sale! Ceea ce a povestit acum Mihai Rotaru, când a oficializat despărțirea de antrenorul Craiovei, asta a confirmat.

Rădoi, „pariul“ pierdut al lui Olăroiu. Deocamdată!

Așadar, deși Olăroiu a avut o influență mare asupra carierei sale de antrenor, Rădoi n-a reușit să preia și calmul și tactul acestuia. Și s-a ales cu imaginea unui tip implusiv. Ce-i drept, dăduse semnale că are acest defect, de când era jucător. Pe atunci, de nervi, fostul mijlocaș și-a tăiat venele, dând cu pumnul în geam, după un meci pierdut al FCSB-ului!

Revenind la antrenorul Rădoi, el a devenit, deocamdată, un „pariu“ pierdut al lui Olăroiu. Pentru că, la începutul anului, Oli avea convingerea că Mirel va ajunge departe în cariera sa, ca „principal“. La ora actuală însă, Rădoi mai are de așteptat pentru a confirma astfel de previziuni.

