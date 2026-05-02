După trei victorii consecutive în play-out, FCSB s-a văzut învinsă la Miercurea Ciuc. Attila Csuros a dat lovitura în minutul 87, iar Csikszereda a obținut trei puncte care sunt aproape sinonime cu salvarea de la retrogradare.

Chiar și după această înfrângere, FCSB rămâne pe primul loc din play-out. Este sigură de participarea la baraj, în contenxtul în care sunt echipe care nu dețin licența UEFA, dar miza pentru ultimele etape este alta.

Ilie Dumitrescu: ”Le dau 90 la sută șanse”

Campioana en-titre trebuie să încheie sezonul pe primul loc în play-out pentru a disputa primul meci de baraj pentru Conference League pe teren propriu. Oricum, Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, e aproape sigur că FCSB va trece de primul adversar.

”Asta e o echipă care să se bată și cu Craiova. Eu spun că în orice meci direct echipa asta poate să bată și Craiova, și CFR, pe oricine. Nu vorbesc ceea ce s-a întâmplat pe parcursul campionatului. Au fost probleme, s-a și văzut în exprimarea echipei, dar la nivelul la care a ajuns acum, poate să joace cu orice echipă din primele 6.

Pentru mine va fi un meci superinteresant barajul dintre FCSB și echipa din play-off. Le dau 90% șanse să treacă în play-out, acum.

Acolo o să vedeți că echipa asta are calitate, sunt foarte mulți jucători de echipă națională. FCSB arată bine. (n.r. e favorită împotriva oricărei echipe din play-off?) Da! Cu oricine joacă, e favorită. O să vedeți”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

FCSB, Botoșani și Csikszereda rămân în lupta pentru barajul de Conference League

Miza celor de la FCSB în acest final de sezon este obținerea primului loc din play-out, care asigură statutul de gazdă la primul baraj pentru Conference League, unde adversară va fi o altă formație din play-out.

Cu două meciuri rămase pentru FCSB - cu Unirea Slobozia și Hermannstadt, ambele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării - formația roș-albastră rămâne cu 36 de puncte, iar FC Botoșani, următoarea echipă cu licență europeană, se poate apropia la doar două lungimi în cazul în care va învinge Farul, la Constanța, sâmbătă.

În ultimele două etape, FC Botoșani va mai înfrunta Petrolul (acasă) și Csikszereda (deplasare).

Teoretic, și Csikszereda păstrează șanse pentru calificarea la barajul de Conference League, însă are nevoie de un parcurs perfect - inclusiv victorie în meciul direct cu FC Botoșani, din ultima rundă.