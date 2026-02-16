GALERIE FOTO Șocant: vedeta FCSB-ului s-a așezat pe bancă și a început să plângă! „De ce?!“

Șocant: vedeta FCSB-ului s-a așezat pe bancă și a început să plângă! „De ce?!"
Campioana ultimelor două sezoane a devenit o formație neputincioasă. Și, în doar trei zile, a bifat două eșecuri mari de tot în același oraș, la Craiova.

FCSB daniel birligea Basarab Panduru
FCSB se duce în cap! Joia trecută, echipa a părăsit Cupa României, iar aseară s-a îndepărtat și mai mult de play-off. Ambele insuccese au venit la Craiova. 

Degeaba și-a menajat FCSB mai mulți titulari, în meciul de cupă, încheiat la egalitate, 2-2. Cu toți oamenii de bază pe teren, în campionat, rezultatul a fost și mai prost. O înfrângere: 0-1. După acest eșec, campioana a ajuns la un minim istoric, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar în acest context, șansele intrării în play-off s-au redus drastic.

Bîrligea s-a așezat pe bancă, în lacrimi

Firește, situația actuală, de coșmar pentru deținătoarea titlului, îi afectează și pe jucători. Dovadă și reacția lui Daniel Bîrligea, la scurt timp după Universitatea Craiova – FCSB, scor 1-0. Vârful roș-albaștrilor, care s-a zbătut mult pe teren, dar degeaba, nici n-a avut puterea de a merge direct la vestiar.

După fluierul de final, Bîrligea s-a așezat pe bancă, în lacrimi, după cum se poate vedea mai jos.

Daniel Bîrligea, în lacrimi după Universitatea Craiova - FCSB

În ciuda reacției lui Bîrligea, analistul Prima Sport, Basarab Panduru, n-a fost sensibilizat de lacrimile atacantului în vârsta de 25 de ani.

Bîrligea de ce plânge?! Pot să mă gândesc că poate de ciudă că n-a dat gol, în rest, nu ştiu. Plânsul ăsta nu îl înghit de nicio formă, fă, mă, mai mult pe teren, plângi... De ce?! Mai mult nu vreau să comentez despre plânsul ăsta, nu îmi place deloc! Craiova a câştigat pe merit, a fost echipa mai bună, sigur că pe final FCSB a avut două ocazii mari, dar nu era corect rezultatul de egalitate! Craiova a făcut multe lucruri bune“, a spus fostul internațional.

