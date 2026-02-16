FCSB se duce în cap! Joia trecută, echipa a părăsit Cupa României, iar aseară s-a îndepărtat și mai mult de play-off. Ambele insuccese au venit la Craiova.

Degeaba și-a menajat FCSB mai mulți titulari, în meciul de cupă, încheiat la egalitate, 2-2. Cu toți oamenii de bază pe teren, în campionat, rezultatul a fost și mai prost. O înfrângere: 0-1. După acest eșec, campioana a ajuns la un minim istoric, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar în acest context, șansele intrării în play-off s-au redus drastic.

Bîrligea s-a așezat pe bancă, în lacrimi

Firește, situația actuală, de coșmar pentru deținătoarea titlului, îi afectează și pe jucători. Dovadă și reacția lui Daniel Bîrligea, la scurt timp după Universitatea Craiova – FCSB, scor 1-0. Vârful roș-albaștrilor, care s-a zbătut mult pe teren, dar degeaba, nici n-a avut puterea de a merge direct la vestiar.

După fluierul de final, Bîrligea s-a așezat pe bancă, în lacrimi, după cum se poate vedea mai jos.