Antrenorul a semnat cu Rapid în vara lui 2025 și a bifat 28 de apariții de atunci pe banca echipei din Grant, înregistrând o medie de 1,86 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Gâlcă face prăpăd la Rapid! Fotbalistul pentru care s-au investit 900.000 de € e pe făraș

În iarna lui 2025, Rapid a anunțat că Drilon Hazrollaj (21 de ani) se va alătura lotului la finalul stagiunii 2024/25 după ce giuleștenii le-au plătit celor de la FC Malisheva 900.000 de euro pentru serviciile kosovarului.

Hazrollaj a bifat șase meciuri în startul sezonului curent, printre care o singură titularizare în derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională din etapa #6 (2-2).

Apoi, s-a accidentat. A suferit de pubalgie și a revenit la începutul anului. A rămas pe bancă cu Metaloglobus (1-0) și UTA (2-1) și a consemnat 12 minute cu ”U” Cluj (0-2).

Împotriva lui Hermannstadt (3-0) și Petrolul (1-1) a fost, din nou, lăsat pe bancă.

Potrivit gsp, Costel Gâlcă s-a decis și nu se va mai baza de acum pe serviciile lui Hazrollaj, în contextul în care este nemulțumit de aportul kosovarului la antrenamente.

În aceste condiții, rămâne de văzut când va pleca Hazrollaj de la Rapid. Perioada de mercato din această iarnă se termină luni, 9 februarie.