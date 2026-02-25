Olimpiu Moruțan și-a luat în serios rolul de rapidist. Mijlocașul ofensiv a fost surprins la partida CSM Rapid București - SCM Craiova 31-22, contând pentru etapa a 16-a din Liga Florilor.

Olimpiu Moruțan, prezent la CSM Rapid București - SCM Craiova 31-22

Moruțan privea meciul cu foarte mare interes, chiar dacă Rapidul conducea cu 14-7, ceea ce demonstrează că fotbalistul este pasionat de handbal.

Olimpiu Moruțan a profitat de timpul liber pentru a se deconecta puțin de la miza campionatului. Pentru Rapid urmează meciurile din Superligă, ultimele din sezonul regular, în deplasare cu Unirea Slobozia (2 martie) și acasă cu Universitatea Craiova (7 martie).

Moruțan a început să fie decisiv în Giulești

Rapid este angrenată în lupta pentru titlu din Superligă, ocupând locul 3 cu 52 de puncte. Este depășită doar de Dinamo cu același punctaj și un golaveraj mai bun, respectiv de liderul Universitatea Craiova (56 de puncte).

Ajuns iarna aceasta la Rapid, Olimpiu Moruțan a înregistrat prima sa pasă de gol pentru giuleșteni chiar în derby-ul cu Dinamo, câștigat cu 2-1. L-a găsit pe Borza liber la golul de 1-0 din minutul 30.