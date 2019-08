Cel mai inalt din clasa! :) Prima aparitie a lui Chorbadzhiyski alaturi de colegii sai de la FCSB

Bozhidar Chorbadzhiyski a semnat ieri cu Steaua, iar azi s-a pregatit alaturi de ros-albastri.

Bozhidar Chorbadzhiyski (24 de ani) ar putea debuta duminica, in meciul cu Gaz Metan din campionat. Spera la calificare pentru FCSB in grupele Europa League. Ar avea si el drept de joc. Chorbadzhiyski nu mai poate juca insa in preliminarii contra lui Guimaraes pentru ca a prins minute in Europa la TSKA Sofia. Chorbadzhiyski a comunicat cel mai mult cu polonezul Gikiewicz si cu Claudiu Belu la prima sa sedinta de pregatire cu noii colegi. Chorbadzhiyski e cel mai inalt din lot: are 1,95!

Bozhidar Chorbadzhiyski a fost imprumutat de la TSKA Sofia pana in iarna in schimbul a 50 000 de euro. In cazul in care Becali e multumit, il poate cumpara definitiv cu 450 000 in ianuarie.

