Vrea sa se lupte cu Barca si Real! Contra a recunoscut negocierile: "Am discutat cu echipe din prima liga spaniola!" Anunt de ultima ora

Cosmin Contra a fost aproape de a o prelua pe CSU Craiova, insa Cristiano Bergodi a semnat in locul sau.

Cosmin Contra, fostul selectioner al Romaniei, era in discutii cu CSU Craiova, insa pe banca oltenilor a ajuns Cristiano Bergodi. Negocierile cu dintre craioveni si Contra au picat pentru ca fostul fundas al nationalei era in discutii cu echipe din Spania.

"Nu a contat pandemia sau ca trebuia sa stau doua saptamani in carantina. Pur si simplu am considerat ca nu e momentul sa ma intorc in Romania. Aveam alte discutii inainte de pandemie si am vrut sa vad daca se pot finaliza cand se reia fotbalul.

Sunt discutii inclusiv cu echipe din Spania, si din alte tari. A fost interes. Pana sa fie aceasta pandemie si sa fim izolati, am discutat chiar si cu echipele din Primera Division care au schimbat antrenorii.", a spus Cosmin Contra potrivit Look Sport.

Contra a fost antrenorul nationalei Romaniei intre 2017 si 2019, dar a fost inlocuit cu Mirel Radoi. Are in palmares o Cupa a Romaniei cucerita cu Petrolul in 2013 si o Cupa a Ligii, in 2017, cu Dinamo.