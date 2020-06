Prima reactie a lui Sorin Cartu, dupa ce Iftime a declarat ca jucatorii lui au fost tratati la Craiova "ca niste borfasi"

Meciul de azi dintre Universitatea Craiova si FC Botosani a fost amanat dupa ce medicul moldovenilor a fost depistat cu noul coronavirus.

Finantatorul lui FC Botosani, Valeriu Iftimie, s-a aratat nemultumit de modul cum a fost tratata echipa sa de catre autoritatile de Craiova. Mai mult de atat, el a declarat ca jucatorii lui Marius Croitoru au fost scosi din hotel c"a niste borfasi".

Presedintele Universitatii, Sorin Cartu, si-a exprimat regretul fata de modul cum au gestionat autoritatile situatia la Craiova.

"Imi cer eu scuze domnului Iftime, in numele autoritatilor din Craiova, pentru felul in care a fost tratata delegatia Botosaniului. Din punctul meu de vedere se va mai intampla. Vreau sa fie vocali toti oamenii din fotbal asa cum am fost eu. Campionatul trebuie sa mearga mai departe, altfel nu se va mai termina vreodata daca se mai gaseste cate un caz de Covid. Eu am spus si inainte! Pai cum sa judece aceste cazuri DSP-urile!? In cazul fotbalistilor vorbim de niste corpuri foarte bine antrenate, cu organsim intarit. Cine ne garanteaza ca nu se mai intampla ceva de-acum incolo?", a declarat Sorin Cartu pentru DigiSport.

Dupa acest episod, botosanenii au parasit hotelul din Craiova si vor intra la izolare pentru 14 zile.

"Echipa botosaneana a parasit hotelul unde a fost cazata, jucatorii vor intra in izolare in urmatoarele 14 zile", a fost anuntul Prefecturii Dolj.