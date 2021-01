Cortacero a avut o conversatie INCREDIBILA cu unul dintre jucatori! S-a jurat pe copiii lui ca ii va trimite bani! Ce reactie a avut fotbalistul

Dinamo a ajuns intr-o situatie greu de explicat, dupa ce finantatorul spaniol a preluat echipa.

Chiar daca a promis ca 5 milioane de euro vor intra in conturile echipei pana la sfarsitul lunii ianuarie, nimeni nu mai crede in promisiunile lui. Portarul Tomas Mejias Osorio a plecat saptamana trecuta din cauza problemelor financiare si a semnat cu Ankaraspor, club ca evolueaza in a doua liga din Turcia. Portarul care a trecut si pe la Real Madrid a povestit in vestiar ce discutie a avut cu Pablo Cortacero.

Osorio a dezvaluit care a fost motivul pentru care a ramas la Dinamo. Spaniolul a notificat clubul ca va pleca, deoarece nu a fost platit si are oferte de la alte echipe. Imediat Cortacero l-ar fi sunat pe fostul portar de la Dinamo si l-a asigurat ca o sa il plateasca din banii lui, numai sa ramana la echipa, potrivit ProSport.

Mai mult decat atata, omul de afaceri spaniol s-ar fi jurat pe copiii lui ca ii va trimite bani si i-ar fi cerut chiar si contul bancar. Pablo Cortacero i-a spus ca se va ocupa personal de trimiterea banilor, dar Osorio nu a mai vorbit cu el de atunci.

Finantatorul spaniol nu a mai raspuns la telefon, iar portarul iberic a hotarat sa plece in Turcia.