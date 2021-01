"Lucreaza la ceva mare! Cortacero o sa faca o miscare in curand!" Anunt BOMBA in legatura cu Dinamo: "Cineva cu foarte multi bani va cumpara!"

Situatia de la Dinamo devine din ce in ce mai critica!

Majoritatea jucatorilor adusi de Cortacero la Dinamo au ales sa parareasca echipa, dupa ce patronul spaniol nu si-a indeplinit promisiunile financiare fata de club.

Anamaria Prodan, al carei nume a fost asociat in repetate randuri cu Dinamo si o posibila investitie la club, a vorbit despre Pablo Cortacero, explicand in acelasi timp motivul pentru care nu a dorit sa investeasca la Dinamo.

Totodata, impresarul a dezvaluit ca are informatii conform carora un investitor serios ar urma sa o preia pe Dinamo.

"Eu cred ca Pablo pana la urma o sa faca o miscare si cat de curand. Ca un om care are un club de asemenea anvergura pe mana si tace, inseamna ca lucreaza la ceva mare. Cand e vorba de atat de multi bani precum Dinamo are nevoie, Dinamo nu e un club pe care sa-l tii cu 100, 300, 500 de mii. Asa, il luam eu in secunda doi sau Claudiu Florica. Eu nu ma bag pentru ca eu stiu situatia acestui club mai bine ca 90 la suta din populatie. Eu am vazut situatia clubului la zi si mi-am dat seama ca nu am cum sa sustin la nivelul acesta. Dinamo are nevoie de minim 8-10 milioane de euro pe an pentru a creste si a face performanta.

Nu pot sa bag bani in fotbal la nivelul asta, ca am familie si am copii si prefer sa cumpar un club in strainatate cu un milion, doua, al meu si in strainatate, unde nu ma lovesc de problemele din Romania. Intr-un fel sau altul, cu Cortacero sau fara el, clubul asta va rezista. Eu cred ca va fi cumparat la un moment dat de cineva care are foarte multi bani si isi permite sa bage bani. Stiu si aud discutii si se lucreaza la chestia asta. Sa vina cineva foarte puternic", a spus Anamaria Prodan pentru ProSport.