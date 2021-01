"Se trezeste, viseaza si spune lucruri aiurea!" Atacul lui Gane la adresa lui Cortacero dupa ultimele declaratii! Ce a spus despre conflictul cu Contra

Dinamo a pierdut pe teren propriu cu Chindia, 0-1, si rateaza locurile de playoff.

'Cainii' au suferit prima infrangere din acest an, dupa victoria din deplasare cu Hermannstadt si se afla pe locul 8 in clasament, cu 19 puncte in 17 meciuri.

Jerry Gane a analizat prestatia jucatorilor sai din aceasta seara si a comentat si problemele cu gazonul, care a fost inghetat, din cauza ca instalatia de incalzire nu a fost folosita. Mai mult decat atat, antrenorul 'cainilor' a vorbit si despre declaratiile recente ale lui Pablo Cortacero, care a dezvaluit ca urmeaza sa bage bani la club.

Totodata, Gane a declarat ca spera sa nu mai piarda jucatori si asteapta inca 2-3 transferuri noi la club, in ciuda situatiei.

"Putin fotbal, la inceput daca credeam ca se poate juca asa pe teren, a fost foarte greu pe parcurs, baietii s-au temut tare de integritatea lor. A fost un meci inchis, nu am riscat nici noi, nici ei, au profitat de faza fixa din care au inscris.

Trebuie sa vad ce s-a intamplat, daca are instalatie, trebuie data drumul. E imposibil sa joci asa, dupa un asemenea efort e greu sa recuperezi jucatorii. Nu ai stabilitate pe un teren inghetat. Nu stiu ce s-a intamplat legat de incalzire, normal toate stadioanele ar trebui sa aiba.



Ar trebui sa avem un gazon foarte bun, dar e foarte greu. Jucatorii s-au plans in vestiar de acest lucru.

Stiam, dupa plecarea jucatorilor a fost foarte greu sa gasesti, in situatia noastra e greu sa aduci jucatori, nu avem stabilitate, nu poti convinge pe cineva sa vina. Cei din DDB fac eforturi sa stabilizeze asta, sa nu mai plece jucatori, daca mai pleaca jucatori importanti, va fi foarte greu.

Am vazut un interviu de-al lui Cortacero ca o sa aduca banii, se trezeste dimineata, probabil viseaza si spune lucruri aiurea. Nu a adus nimic, noi suntem aici, ne luptam zi de zi.

Eu nu m-am gandit sa renunt, am avut o discutie cu fanii, cu jucatorii, incercam sa ramanem cat mai mult aici. Ma preocupa faptul ca nu vrem sa mai plece jucatori importanti.

Nu ma gandesc la playoff, mai mult ma gandesc la lot, sa nu imi plece jucatorii. Sper sa mai aduc 2-3 jucatori, sa imbunatatesc lotul, suntem in discutii", a spus Jerry Gane la finalul partidei.

Intrebat despre zvonurile aparute in legatura cu o posibila disputa intre el si fostul antrenor al 'cainilor', Cosmin Contra, tehnicianul a oferit un raspuns transant.

"Am vorbit constant cu Cosmin, saptamana trecuta am vorbit cu el. Stiu ce am vorbit cu el cand a decis sa plece, am discutat, mi-a zis foarte clar ca trebuie sa raman in continuare aici si sa ajut echipa, atat cat se poate. Nu exista niciun conflict intre mine si el", a adaugat antrenorul.