Cornel Dinu il ironizeaza pe Talnar: "Nu a scris in viata lui doua randuri. Daca ii dai un pix, zice ca e sticks si il mananca"

Fostul oficial de la Dinamo a declarat dupa egalul cu Hermannstadt, scor 1-1, ca Gigi Multescu nu ar trebui sa mai antreneze echipa, iar despre Cornel Talnar a spus ca nu este potrivit pentru functia de director tehnic.

"Procurorul" a povestit ca a fost prieten cu Talnar si ca l-a ajutat cu multe lucruri, dar el nu a stiut sa il aprecieze. De asemenea, Dinu l-a ironizat intr-un mod caracteristic si a spus despre Talnar ca nu a scris in viata lui doua randuri.

"Nu se poate sa ajungi in situatia aceasta in care Multescu este antrenor si Talnar este director tehnic. Talnar este unul dintre oamenii care mi-au facut cele mai mari deceptii. Din cati oameni am ajutat eu, pe el l-am ajutat cel mai mult si a fost si cea mai mare deceptie si cea mai mare lovitura pe care mi-a dat-o din punct de vedere al comportamentului. Talnar a fost un antrenor sa zic acceptabil, de echipa a doua, a fost si pe la prima echipa in momente de criza. Talnar nu a scris in viata lui doua randuri. Daca ii dai un pix, zice ca e sticks si il mananca", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

Cornel Talnar a fost antrenorul lui Dinamo in perioadele 1996-1997, 2007, 2008, 2009-2010, 2012-2013. De asemenea, el a jucat pentru echipa din Stefan cel Mare intre 1977-1985.