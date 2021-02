Reactia lui Giovanni Becali dupa ce Coman a fost prins cu un permis de conducere din Ucraina! "Sunt convins ca a fost pacalit de cineva!"

Giovanni Becali a vorbit despre incidentul in care a fost implicat Florinel Coman.

Starul de la FCSB a fost prins de catre Politie pe autostrada in timp ce conducea cu 165 de kilometri pe ora. Dupa ce a fost oprit de oamenii legii, Coman a prezentat un permis de conducere din Ucraina pe care Politia nu l-a considerat valabil pe teritoriul tarii noastre. Septarului de la FCSB i-a fost intocmit dosar penal.

Dupa acest incident, Giovanni Becali a vorbim despre Coman. Fostul impresar este convins ca omul pe care Gigi Becali viseaza sa incaseze milioane a fost pacalit de cineva pentru lua un astfel de permis. De asemenea, el a precizat ca acest scandal ii poate afecta un eventual transfer in strainatate.

"Imi pare rau de ce i s-a intamplat lui Florinel Coman, am aflat si eu imediat dupa ce a aparut nebunia. Nu sunt in tara, dar am auzit toata povestea. Eu sunt convins ca a fost pacalit de unul, de altul, care i-au spus ca e bine sa-si ia permis de acolo, din Ucraina.

Ce sa mai faca acum? O sa fie un proces probabil, o sa-si ia o amenda si trebuie sa mearga inainte. Problema lui cea mai importanta este sa se puna pe picioare cat mai repede si sa joace bine.

De asta are nevoie ca sa se transfere afara. El a avut o accidentare tare ciudata, s-a zis ca sta o saptamana si a stat vreo trei luni. Si uite ce greu reintra in forma de competitie", a declarat Giovanni Becali pentru Fanatik.