Cornel Dinu a comentat schimbarile facute de Gigi Becali in meciul cu Hermannstadt! "Doar daca se joaca D-ale Carnavalului poti face astfel de schimbari!"

FCSB a pierdut in fata lui FC Hermannstadt, scor 0-1, si a inregistrat a treia infrangere consecutiva.

Chiar daca a pierdut in meciul de la Medias, FCSB a ramas pe primul loc in clasament. CFR nu a reusit sa se impuna in fata lui Voluntari si a ramas pe locul secund, la egalitate de puncte cu ros-albastri.

Dupa aceasta infrangere surprinzatoare, Cornel Dinu a comentat evolutia echipei lui Toni Petrea.

"FCSB pare cu totul alta echipa fata de ceea ce a fost pana in urma cu vreo doua saptamani. Pana la meciul cu Dinamo, din Cupa, cand au inceput schimbarile acelea si s-a stricat pe undeva ordinea echipei. Parerea mea este ca Hermannstadt a jucat realist si paradoxal pare teribil de sugestiv faptul ca ocaziile mari au fost ale sibienilor.

FCSB nu mai e ce a fost, probabil ca si-a pierdut din siguranta. Poate ca s-a intamplat ceva, poate jucatorii astia au iesit mai mult in relief pana acum cu actiuni individuale, iar acum nu mai au aceeasi capacitate fizica si trebuie sa schimbe cu un joc combinativ...cert este ca Sibiul s-a inchis formidabil. Spre final, dispozitia in teren a celor de la Hermannstadt este foarte interesanta. Doua linii, una de sase, una de patru. Au creat un labirint prin care FCSB nu a putut sa treaca" a spus Cornel Dinu pentru TelekomSport.

La pauza, FCSB a efectuat schimbari mai 'neobisnuite'. Toni Petrea i-a inlocuit pe Radunovic si Iulian Cristea cu Pantiru si Dragos Nedelcu.

"Schimbarile care se fac la pauza sunt total hilare. Doar daca se joaca D-ale Carnavalului poti face astfel de schimbari. Schimbi stoperii cand esti condus la pauza cu 1-0? Eu spun de mult ca aceasta formula de fundasi centrali cu Cristea si Miron este vulnerabila", a explicat Cornel Dinu.