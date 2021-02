Sageti aruncate catre Gigi Becali dupa ultimele rezultate de la FCSB! "Lasa, ma, antrenorul ala! Vrei locul doi? Ia locul doi!"

FCSB traverseaza cea mai slaba din acest sezon.

Echipa condusa de Toni Petrea are o serie negativa de 3 infrangeri consecutive, iar fostul antrenor din Liga 1, Vasile Miriuta, considera ca Gigi Becali este vinovat pentru aceste infrangeri.

Latifundiarul din Pipera ar efectua schimbarile la pauza, iar Miriuta l-a avertizat pe patronul ros-albastrilor ca poate pierde titlul daca mai intervine la club. Totusi, CFR nu a reusit sa castige cu Voluntari, iar FCSB a ramas lider in Liga 1, chiar daca este la egalitate de puncte cu 'feroviarii'.

"FCSB a jucat bine, a avut rezultate, apoi a venit prima infrangere si au inceput schimbarile. Pe Oaida mai trebuie sa-l puna portar, ca-n rest l-au plimbat pe toate posturile.

Lasa, ma, antrenorul ala, pe Toni Petrea! Am vazut ce schimbari s-au facut, nu se poate asa, cu cate trei schimbari la pauza. Asa, din cauza asta nu vor castiga campionatul. Stie toata lumea cine conduce acolo si cine a ordonat schimbarile. Normal ca nu-s logice schimbarile. Vrei locul doi? Ia locul doi. CFR se duce iar in cupele europene, tu ia locul doi", a fost reactia lui Vasile Miriuta pentru Look Sport.

De asemenea, chiar daca FCSB l-a adus pe Ante Vukusic in aceasta iarna, Vasile Miriuta spune ca FCSB are nevoie de un numar 9.

"Trebuie si atacant la FCSB, ma ia durerea de cap cu asta cu noua fals. Toate echipele mari din Europa au atacanti clasici. Altfel, nu ai sanse", a spus antrenorul roman.