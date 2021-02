BREAKING NEWS | Bomba NATIONALA: FCSB e gata sa-si schimbe sigla! Liderul suprterilor arunca BOMBA: FCSB ar fi castigat in instanta un simbol ISTORIC al Stelei!

Gheorghe Mustata sustine ca FCSB a obtinut in instanta una dintre siglele istorice ale Stelei!

Liderul Peluzei Nord a vorbit pentru prima data despre sigla pe care echipa lui Gigi Becali o va putea folosi si anume cea folosita in anii 1948 - 1950, care a fost prima sigla a clubului tranformat din ASA in CSCA.

Sigla este reprezentata de un cerc mare albastru care are o stea rosie in interior, iar in centru se gaseste litera A, simbolul militar.

"Decizia este inca atacabila, dar sigla e acum la noi", sustine liderul fanilor FCSB, care anunta ca ii va cere lui Becali sa modifice actualul simbol grafic al clubului de indata ce hotararea instantei e finala.

"E hotarare judecatoreasca, dar e atacabila. Dar e castigata de noi. Care este sigla castigata de ei? Pe asta o vom folosi dupa ce se termina.

Cum ramane definitiva, noi, suporterii, dam adunarea tuturor si sigla asta se va schimba. Se va pune sigla asta pe piept.

Cand va ramane definitiva si irevocabila. Ce ma entuziasmeaza pe mine e ca sigla asta va veni pe pieptul jucatorilor, chiar daca ne zbatem sa o luam si pe cealalta.

Sigla castigata de ei nici macar nu era facuta de ei, e facuta de noi in 2003, rezolvam si cu aia, toate la randul lor.

Dar sigla asta, vad ca au inceput toti suporterii sa o puna, sa ne dea in judecata ca folosim o emblema. De acum inainte voi face si eu bannere pe care voi folosi steluta asta.

Steaua a castigat emblema asta, e hotarare judecatoreasca, au termen de contestatie, dar e castigata de noi.

Eu vreau sa ma folosesc ca e a noastra, nu am vrut sa spun fara aprobarea lor, dar daca am primit-o, am spus-o.

Vom insista la conducere, eu voi merge personal la Gigi, dar el nu are cum sa nu vrea. A spus clar ca va face ce spun suporterii, nu ca facem noi echipa, dar cerem ce ne apartine sa fie pe pieptul echipei", a declarat Gheorghe Mustata la Radio Sport 1.