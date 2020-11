PROTEST al jucatorilor lui Dinamo in meciul cu Viitorul! Raspunsul lui Puljic: "Da, am protestat! Nu e despre bani!"

Dinamo a pierdut cu 1-2, in deplasare, contra Viitorului, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 1!

Jucatorii lui Dinamo au purtat la meci niste banderole pe umar ca semn de protest. Ante Puljic a declarat dupa meci ca a fost o forma de protest, dar nu pentru bani, ci pentru situatia in sine de la club.

"Nu este usor pentru nimeni de la noi, dar trebuie sa continuam. Nu pot sa cred ca aceasta echipa poate sa fie pe aceasta pozitie in clasament, dar am facut greseli si am fost pedepsiti pentru ele.

Vorbim in vestiar, vorbim intre noi. Trebuie sa jucam bine. Sa fim pe acest loc in clasament nu stiu ce sa mai spun. Nu putem sa fugim de aceasta situatie trebuie sa continuam sa fugim sa incercam sa castigam meciuri.

Cu siguranta nu e usor pentru Cosmin Contra si el este foarte dezamagit, tot vestiarul este cu el. Este o persoana foarte buna, un antrenor foarte bun. Singura solutie este sa dam si mai mult si sa facem ceva diferit.

Da, am protestat! Nu e despre bani, ci despre situatie! Dar, da, este un mic protest si am decis cu totii impreuna sa purtam acest banderole", a declarat jucatorul croat.