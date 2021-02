Cosmin Contra negociaza DUR cu suporterii-actionari de la Dinamo! Antrenorul, dispus sa renunte la o parte din bani

Fostul antrenor al celor de la Dinamo, Cosmin Contra, a depus o contestatie la comisii prin care isi solicita restantele financiare pentru cele 3 luni petrecute la "caini".

Dat fiind faptul ca au fost peste 60 de zile de neplata a salariului, antrenorul roman a putut sa-si rezilieze unilateral contractul si sa se adreseze comisiilor pentru recuperarea prejudiciului.

Din pacate pentru cei din DDB, Cortacero nu si-a respectat nici o promisiune din cele facute de cand a preluat pe Dinamo, iar aceasta povara va pica tot pe suporteri.

Se pare, insa, ca negocierile dintre DDB si Contra au ajuns la un numitor comun, ca antrenorul sa primeasca doua salarii, adica 50.000 de euro. Problema o reprezinta de perioada in care sa fie platiti banii, cei din DDB sperand sa-l convinga pe "Gurita" sa accepte plata in vara, atunci cand dinamovistii vor mai primi bani din drepturile TV.

Totusi, exista un semn de intrebare pentru antrenor, dat fiind faptul ca se vorbeste din ce in ce mai des de o eventuala insolventa a clubului. In cazul in care se va ajunge aici, fostii angajati care au de primit bani vor avea cel mai mult de suferit, deoarece acestia vor primi doar o mica parte din ce li se cuvine, conform procedeului insolventei.

"Nu vreau sa intru in polemica de niciun fel cu nimeni. Au fost 4 luni foarte grele pentru mine. Am cerut banii doar pentru ce am muncit, nu am cerut niciun euro in plus, desi legal o puteam face.

Tocmai pentru ca e vorba de Dinamo nu am solicitat ceva pentru ce nu am muncit. Pentru tot ce am trait eu acolo, din cauza spaniolilor, cred ca merit acei bani", a declarat recent Contra, pentru Prosport.