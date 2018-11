Contra i-a explicat lui Becali de ce NU il poate vinde pe Man cu milioanele pe care viseaza

Gigi Becali spera sa primeasca o oferta de cel putin 15 milioane de euro in iarna pentru Denis Man.

Cosmin Contra spune ca FCSB nu poate vinde in acest moment pe sumele pe care le asteapta Gigi Becali, atata timp cat echipa nu joaca in grupele europene.

Becali spera sa primeasca o oferta de cel putin 15 milioane de euro pentru Denis Man. Informatia ca turcii de la Fenerbahce intentioneaza sa plateasca 3 milioane de euro in schimbul lui Man l-a facut pe patronul FCSB sa rada zilele trecute: "Sa mai puna un zero, sa fie 30 de milioane, si mai vorbim."

Iata ce spune Contra:

"Cum vindeam jucatorii cand Steaua era an de an in Champions League? Pe 10 milioane, 9 milioane, 8 milioane, 6 milioane. Cand nu joci in cupele europene, nu se mai platesc asa de multi bani, ofertele scad, chiar daca e international sub 21, chiar daca s-a calificat la Campionatul European. Champions League iti ridica valoarea foarte mult", a spus Contra la Telekomsport.