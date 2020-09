Lucescu NU poate sa bata DESNA! Dinamo Kiev se da cu capul de ZID: egal cu un adversar mult mai slab cotat

Mircea Lucescu (75 de ani) a semnat in aceasta vara cu Dinamo Kiev pentru doua sezoane.

Lucescu a debutat in mod oficial la Dinamo Kiev chiar impotriva fostei sale echipe, Sahtior Donetk, scor 3-1, in Supercupa Ucrainei. In prima etapa din campionat, echipa din capitala a infruntat Olimpik Donetk, pe care a incins-o categoric, scor la 4-1.

Perioada buna a lui Lucescu a fost intrerupta de Desna (locul patru in sezonul trecut), chiar daca Dinamo Kiev a dominat partida de la un capat la altul intr-un meci jucat pe propriul teren. Gazdele au avut un raport de 14 la 4 suturi si 60% posesie, fara vreun rezultat pe tabela care a ramas 0-0.

In urmatorul meci, Dinamo Kiev o va intalni pe AZ Alkmaar (Olanda) in turul 3 preliminar al Champions League. Echipa lui Lucescu este favorita la casele de pariuri avand in vedere ca meciul se disputa intr-o singura mansa, pe terenul vicecampioanei din Ucraina.

Безгольова нічия у матчі проти «Десни»#ДинамоДесна pic.twitter.com/wD4bFs6n3x — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 11, 2020