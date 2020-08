Contra a incercat de 3 ori sa-i explice intrebarea! Cortacero, raspuns SURPRIZA despre relatia cu fanii din DDB: "Nu stiu ce au vorbit ei cu fostul patron!"

Pablo Cortacero ar fi vrut sa se vada cu suporterii din DDB inaintea conferintei in care a fost prezentat oficial ca actionar majoritar la Dinamo.

Intrebat de jurnalisti de ce suporterii din ProgramDDB n-au fost implicati in negocieri Cortacero a parut incurcat. Contra a incercat sa-i explice de 3 ori intrebarea.

"Ar fi trebuit sa fie intalnirea cu suporterii inainte de conferinta, dar nu erau oamenii in Bucuresti, asa ca am reprogramat. Vom avea o intalnire zilele viitoare. Ideea e sa fim mai mari decat suntem deja, asta pe propunem", a spus Cortacero.

Contra i-a explicat ca intrebarea viza motivele pentru care fanii n-au fost contactati pana acum, in timpul negocierilor, in conditiile in care au 20% din club. Cortacero s-a limitat sa spuna ca "nu stie care au fost discutiile cu patronul anterior", referindu-se la Negoita.

Contra spune ca ultrasii vor fi unul dintre pilonii noului proiect de la Dinamo: "E clar ca fanii vor fi luati in seama, impreuna cu multe alte persoane au mentinut clubul in viata anul trecut. Sunt sigur ca n-au cum sa nu se puna la masa si sa se inteleaga. Un actionar important si o masa sociala cum e la Dinamo cred ca pot lucra foarte bine impreuna. Ei au vazut cat de greu e sa se tina un club. Ne-am pune bete-n roate daca nu ne-am intelege. Interesul lor e sa vorbeasca, sa se vada cu Pablo. Probabil le va prezenta proiectul si se vor intelege".

Cortacero a revenit ulterior si a anuntat ca vrea sa cumpere procentul de actiuni detinut de ProgramDDB: "Vom avea o intalnire cu ei. Suntem impreuna in club, vom avea o intalnire. Intentia e sa luam si actiunile suporterilor. Va fi o intalnire, vom decide cum se continua".