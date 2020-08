"Ce oboseala? Au jucat 8 jucatori proaspeti la CFR!" Sepsi, nemultumita cu un punct contra campioanei: "Am jucat slabut, ne asteptam la mai mult!"

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, 0-0.

Campioana Romaniei s-a incurcat cu Sepsi dupa ce a fost eliminata din preliminariile Champions League de Dinamo Zagreb.

La finalul meciului, antrenorul secund al lui Sepsi, Robert Ilyes a vorbit despre rezultatul obtinut in aceasta seara si a acuzat arbitrajul care ar fi fost in favoarea campioanei.

"Au jucat cu 8 jucatori proaspeti, nu putem sa zicem ca erau obositi. Am avut un culoar, nu au bagat echipa cea mai buna. Au fost 40 de lovituri libere, cred, ne gandim si la arbitraje. CFR are jucatori de calitate, are talie, forta, e greu sa respiri. Arunca mingi in careu, la bataie. E un punct foarte important dupa aspectul jocului. Niczuly a avut doua-trei interventii senzationale. Toata echipa s-a daruit, n-avem ce sa ne reprosam. N-am avut prospetime, am pierdut mingile prea usor la centrul terenului. Azi am facut un meci slabut, pot sa spun", a spus Robert Ilyes la finalul meciului.