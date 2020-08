Neymar a ramas fara sponsor! Dupa 15 ani, Nike a rupt contractul! Cu cine poate colabora starul lui PSG 

Intelegerea dintre Neymar si cei de la Nike a ajuns la final.

Compania de echipament sportiv a anuntat ca pune punct contractului cu brazilianul de la PSG.

"De luni, Neymar jr. nu va mai fi jucatorul Nike", au punctat oficialii gigantului american, fara a intra in detalii.

Potrivit jurnalistilor de la Marca, fotbalistul avea un contract valabil pana in 2022, insa ruptura s-a produs acum, dupa 15 ani de colaborare.

Nike a fost sponsorul brazilianului de cand acesta era la echipele de copii si juniori ale celor de la Santos.

Cei de la UOL scriu ca cele doua parti nu s-au mai inteles din cauza faptului ca Neymar nu este de acord acum cu valorile promovate de americani.

Cel mai probabil, superstarul lui PSG va colabora in continuare cu cei de la Puma.

In aceste zile, brazilianul este in vacanta in Ibiza. El va reveni pe teren pe 10 septembrie, atunci cand PSG debuteaza in noul sezon al Ligue 1.

