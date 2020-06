Continua problemele la CFR Cluj! Clubul a pus o conditie dificila pentru ca jucatorii sa-si primeasca toti banii! Strainii se revolta

Din articol Djokovic a notificat clubul

CFR Cluj are probleme financiare serioase si s-ar putea produce o ruptura intre jucatori si conducerea clubului.

CFR Cluj are sansa sa obtina al treilea titlu consecutiv alaturi de Dan Petrescu, insa lucrurile la echipa nu sunt chiar atat de roz.

Jucatorii au in continuare restante salariale, iar clubul le-a propus ca data de returnare a banilor 25 iunie.

Cu toate acestea, fotbalistii nu vor mai vedea salariul pe luna aprilie decat daca echipa va ajunge din nou in grupele cupelor europene, anunta Gazeta.

De asemenea, salariul pe luna mai ar urma sa fie achitat in rate, pana la finalul anului.

Jucatorii straini sunt cei mai revoltati de aceste propuneri si pana in acest moment Dan Petrescu a reusit sa ii convinga doar pe Camora si Cestor sa semneze actele aditionale. Cu ceilalti straini inca se poarta tratative.

Djokovic a notificat clubul

Croatul Damjan Djokovic avea restante financiare la CFR Cluj de peste 60 de zile, ca si ceilalti jucatori, insa croatul a decis sa notifice clubul pentru plata restantelor.

Termenul de 15 zile a trecut, iar el ar putea sa o paraseasca liber pe CFR Cluj, in ciuda faptului ca mai are contract pana in iunie 2022.