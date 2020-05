CFR Cluj ar putea pierde unul dintre cei mai IMPORTANTI jucatori! Dezvaluirile unui oficial in presa britanica

Billel Omrani a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Dan Petrescu, iar evolutiile sale din acest sezon l-au facut sa intre in vizorul mai multor cluburi din Europa.

Fosta adeversara a clujenilor din Europa League, Celtic Glasgow, s-a interesat de serviciile atacantului francez, dar exista oferte si din din Anglia sau Franta.

Bogdan Mara, directorul sportiv al "feroviarilor", a vorbit pentru The Sun despre un potential transfer al lui Omrani.

"Am discutat cu mai multe cluburi si am primit oferte. Celtic a facut o propunere, la fel si un club din Anglia. Cand ofertele au venit, aveam nevoie de el in cupele europene. Inca avem nevoie de el. Cred ca pretul cerut de noi, 3 milioane de lire sterline, este un pret corect, iar cluburile au ramas interesate. Cred ca, odata reluat fotbalul, aceste cluburi interesate vor reveni cu oferte. Este un jucator excelent care s-a bucurat de un sezon excelent, atat in Romania cat si in Europa. Dar vom analiza ce oferte vom primi si vom decide totul cand vom reveni pe teren", a declarat Bogdan Mara.

Atacantul in varsta de 27 de ani a reusit in acest sezon pentru CFR 13 goluri in toate competiile.