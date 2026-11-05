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În contextul problemelor financiare de la CFR Cluj, Andrei Cordea a fost o adevărată „gură de oxigen” pentru clubul din Gruia. Atacantul a livrat constant, însă în ultima partidă din SuperLiga a refuzat să joace.

Andrei Cordea a semnat și pleacă de la CFR Cluj

Andrei Cordea a fost aproape să îi părăsească pe ardeleni inclusiv pe finalul perioadei de mercato din vară. Universitatea Craiova a dorit transferul jucătorului, însă acesta a decis în cele din urmă să continue la formația din Gruia.

Ei bine, situația a luat o altă turnură. Chinezii de la Yunnan Yukun au venit cu o ofertă importantă, iar jucătorul nu a putut spune „nu”.

Potrivit Fanatik, actele dintre CFR Cluj și Yunnan Yukun au fost semnate în dimineața zilei de joi, 5 noiembrie, iar ulterior atacantul s-a înțeles cu formația la care mai evoluează Andrei Burcă și Alex Ioniță.

Sursa amintită mai sus a expus că Andrei Cordea va avea un contract pe o perioadă de un an, cu opțiune de prelungire pe încă unul, iar salariul său se va ridica, cu tot cu bonusuri, la 1,1 milioane de euro. Suma transferului este de 710.000 de euro.