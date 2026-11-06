Cele două grupări și-au dat întâlnire în etapa #3 din faza ligii UEFA Europa Conference League în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Filipe Coelho s-a impus cu 2-0 și a înregistrat toate cele trei puncte, grație reușitelor semnate în prima repriză de Alexandru Cicâldău (min. 24) și Nicușor Bancu (min. 32).

Ciprian Marica a urmărit victoria Craiovei din Conference League și a dat verdictul

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, fost internațional român, l-a lăudat pe Alexandru Cicâldău și a ținut să puncteze faptul că oltenii puteau marca și mai multe goluri împotriva albanezilor.

A fost a doua victorie consecutivă în faza ligii din Conference League pentru echipa pregătită de Filipe Coelho, după ce în runda precedentă Craiova a învins-o pe Inter Escaldes cu 3-1.

”Eu aș începe spunând că Universitatea Craiova a avut meciul la discreție, chiar dacă la început de meci și albanezii au avut o zvâcnire și au încercat să pună presiune, noi ne-am făcut meciul ușor pe fondul unei siguranțe a jocului. Am controlat partida și părea că puteam să le dăm mai multe.

Într-un final, au fost și câteva emoții, că orice gol marcat de albanezi ne-ar fi pus într-o situație. 2-0 nu întâmplător e cel mai periculos scor în timpul jocului și atunci am fi intrat în panică.

Aș fi vrut să mai marcăm o dată, din fericire au primit și cartonaș roșu, ne-am îndeplinit să spunem așa obiectivul în cele 90 de minute. Craiova vine pe fondul unui meci bun, zic eu, ar mai fi putut marca goluri. În continuare, Cicâldău cu un joc bun. Apărarea își face datoria. Sunt o serie de șapte meciuri fără gol primit de craioveni, nu?”, a spus Marica.

În Europa, urmează un test important pentru olteni, care se vor deplasa pe ”Amex Stadium” pe 26 noiembrie (joi) pentru confruntarea cu Brighton, care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.