BOMBA perioadei de pauza in Liga 1: Petrescu viseaza in secret la MEGATRANSFERUL lui Stanciu! Toate detaliile momentului

CFR Cluj si-ar fi facut deja o lista a jucatorilor pe care vrea sa-i aduca din vara, iar un fost stelist ar avea prioritate.

Parcursul bun din Europa League o ambitioneaza pe CFR Cluj sa spere la un sezon si mai bun in cupele europene si isi face deja planurile sa se intareasca cu cei mai buni jucatori. Obiectivul ardelenilor este sa ajunga cat mai departe in Champions League, iar astfel, un stranier ar fi devenit tinta principala la capitolul transferuri.

Nicusor Stanciu ar fi jucatorul pus in "capul listei" de Dan Petrescu, conform Fanatik, jucator care a impresionat in Liga Campionilor alaturi de Slavia Praga prin prestatiile bune avute in fata unor echipe de top precum Barcelona si Dortmund.

Interesul lui CFR pentru Stanciu este ajutat si de contextul favorabil, principalul investitor al Slaviei, China Energy Company Limited, care detine 99.964% din actiunile clubului a anuntat ca isi retrage sustinerea financiara in conditiile crizei provocate de pandemia de coronavirus.

Ultimele declaratii ale antrenorului Slaviei ar putea veni in ajutorul lui Dan Petrescu. Jindrich Trpisovkiy s-a declarat nemultumit de prestatiile mijlocasului roman din timpul meciurilor: "Astept mai multe lucruri de la el. Stiu ca poate mult mai mult. La antrenamente este extraordinar, dar la meciuri nu ofera la fel de mult!"

Un alt factor care ar putea influenta transferul lui Stanciu ar fi chiar achizitia clujenilor din iarna, Alex Chipciu, care, conform sursei citate, ar purta discutiile cu mijlocasul Slaviei pentru a-l convinge de transfer.

Astfel, odata cu inceperea perioadei de mercato, CFR Cluj ar fi pregatita sa faca o oferta oficiala catre Slavia pentru mijlocasul roman, pe care Dan Petrescu l-a laudat atunci cand a avut ocazia.

"Nicusor Stanciu este jucator de clasa, un pericol constant pentru portile adverse, la cum suteaza de la distanta si cum reuseste mereu sa se desprinda de adversar", a declarat Dan Petrescu.

Cota lui Nicusor Stanciu este de 3.2 milioane de euro conform Trasfermarkt.