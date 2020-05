"Lucrurile se indreapta spre bine!" Un conducator din Liga 1 a anuntat cand se reia campionatul

Cluburile asteapta reluarea Ligii 1 pentru a putea finaliza campionatul.

Cornel Sfaiter, fostul presedinte de la FC Botosani si actual la Sepsi Sfantul Gheorghe, asteapta increzator reluarea meciurilor din Liga 1 si nu a fost de acord cu mutarea competitiei in Antalya.

"Jucatorii nostri se pregatesc individual, sub comanda antrenorului si a preparatorului fizic. Dar depinde foarte mult cum vor reveni ei in competitie si ce le dicteaza constiinta in aceasta perioada, cand trebuie sa se antreneze singuri ca niste profesionisti.", a declarat Sfaiter pentru Digi Sport.

Conducatorul de la Sepsi a spus ca are informatii despre data in care se va relua campionatul. "Am mai vorbit cu conducatori de la LPF si cu alti oficiali din Liga 1. Din ce simt eu si din ce informatii am, campionatul se va relua pe 13-14 iunie, cred ca e cea mai buna varianta. Lucrurile se indreapta spre bine peste tot, ma uitam si la vecinii nostri. Cel mai probabil, noi, la Sepsi, vom incepep pregatirea normala dupa 15 mai, astfel incat perioada propriu zisa de antrenament, pana pe 14 iunie, sa aduca reintrarea in sfera normalului si intrarea intr-o linie dreapta. Noi asta ne dorim.", a mai adaugat Sfaiter.

Sepsi Sfantu Gheorghe este pe locul 2 in play out, cu 19 puncte si se afla la 5 puncte de Viitorul lui Hagi.