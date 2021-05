Se aprinde Bania! Replica lui Marcel Puscas dupa atacul lui Cartu: "El iese si maraie ca sa dea bine unde este angajat!"

Conflictul intre Marcel Puscas si Sorin Cartu nu pare sa se termine curand.

Inca nu a fost niciun meci direct intre cele doua echipe din Banie, ca acest razboi al declaratiilor a si ajuns la partea a treia. Primul care a aruncat manusa a fost Marcel Puscas, care a declarat ca multi dintre componentii Craiovei Maxima s-au apropiat de echipa finantata de Mihai Rotaru doar pentru bani.

Sorin Cartu s-a simtit lezat de declaratiile noului director general al clublui patronat de Adrian Mititelu si i-a replicat: "Ai incercat sa fii antrenor, nu ai reusit. Ai incercat sa fii conducator, nu ai reusit. Esti mediocru!", a dezvaluit presedintele Universitatii Craiova.

Acum a venit randul lui Puscas sa specifice ca Sorin Cartu face aceste declaratii doar pentru a da bine in ochii lui Rotaru, sustinand ca fostul fotbalist si antrenor depinde de banii finantatorului craiovean.

"Eu am crezut ca am o relatie bazata pe respect cu Sorin Cartu, dar se pare ca din partea lui nu este asa. In primul rand, nu i-am folosit numele. El iese acum si maraie la adresa mea ca sa dea bine acolo unde este si el angajat, dar el stie ca am dreptate.

Legat de cariera mea de jucator ce ati vrea eu sa va spun? Puteam sa joc o finala de cupa europeana cu Steaua, dar nu a fost sa fie... nu o mai dau acum pe accidentare sau pe alte decizii pe care le-am luat atunci. Nu consider ca am fost un fotbalist mediocru... lasati-l in pace pe Sorin Cartu.



Rodion Camataru si Mircea Irimescu de ce nu au reactiile astea? Va spun eu, pentru ca cei doi nu depind de ei (referire la banii primiti de la echipa lui Rotaru).

Mai multe nu vreau sa-i spun prietenului Sorin pentru ca s-ar putea sa se trezeasca pe locul doi. Asa il las sa ramana pe trei pentru ca tot s-a obisnuit cu pozitia asta", a declarat Marcel Popescu pentru ProSport.