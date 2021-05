EXCLUSIV | "E cale lunga de la a fi jucator mare la a ajunge antrenor de succes!" Reactia lui Sumudica dupa ce Mutu a ajuns la FCU Craiova

Adrian Mutu a fost numit antrenor principal la FCU Craiova.

Marius Sumudica a comentat la Pro X mutarea facuta de Adrian Mititelu jr., spunand ca Mutu nu va avea o misiune usoara pe banca oltenilor.

Sumudica este de parere ca fostul selectioner al nationalei de tineret a Romaniei are mult de munca pana va ajunge un antrenor de succes.

"Eu nu pot sa il evaluez pe Mutu, nu imi permit sa vorbesc despre el datorita trecutului sau ca jucator. Un jucator care marcheaza peste 100 de goluri in campionatul Italiei este ceva extraordinar. Eu l-am catalogat drept unul dintre cei mai mari jucatori din istoria Romaniei, dar e cale lunga de la a fi un jucator mare si pana la a fi un antrenor de succes.

Acum, mingea e in terenul lui, vrea sa demonstreze, sa fie zi de zi in iarba. N-o sa-i fie usor la Craiova, sunt doua echipe, una care a cucerit trofee, care joaca in cupele europene, si una care abia a promovat...", a declarat Marius Sumudica, la Ora exacta in sport.